Ülke yokluğa mahkum edildi

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, asgari ücret tespiti için aylarca konuşuldu, üç kere toplantı yapıldığını belirterek, “En sonunda yine açlık sınırında bir rakamı, asgari ücret olarak belirlediler” dedi.

Belirlenen asgari ücretin az bir rakam olmadığını söyleyen Karamollaoğlu, “Evet az bir rakam değil; ama emin olun, birkaç ay içerisinde göreceksiniz yine bu asgari ücret açlık sınırının dahi altında kalacak. Neden? -Çünkü sistem bozuk! -Çünkü almaları icap eden tedbirleri almıyorlar. -İsraftan ve yolsuzluktan vazgeçmiyorlar” diye konuştu. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, “Normalde bir ülkede çalışan insanların en az yoksulluk sınırında bir ücret almalarının gerekir. Bugün devlette çalışan memurların bile birçoğu o rakamı alamıyorlar. Bu durum, ülkemizin bir bütün olarak yokluğa mahkum edildiğinin en açık delilidir” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Recep Gören

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