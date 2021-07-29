Ülkemiz mülteci hapishanesi olmasın

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mülteci tartışmalarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

25 Temmuz’da yayınladığı video klibi alıntılayarak yeniden paylaşan Kılıçdaroğlu, bugün şu açıklamayı yaptı: “Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım! O demiş, bu söylenmiş önemli değil. Bu videoda gayet net belirttiğim gibi, çok kararlıyım. Sevgili halkım müsterih ol, 2 yılda çözülecek bu mesele, çözeceğim!” Ankara - Anka

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