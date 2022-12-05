Ülkemizi yeniden ayağa kaldırmalıyız

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Diken’den Altan Sancar’ın sorularını cevapladı.

Altılı masanın anayasa önerisiyle ilgili Karamollaoğlu, “Cumhurbaşkanı sistemini değiştirmek için hazırladığımız bir metin, ancak Cumhurbaşkanlığı sistemi değişirken çarkın daha düzgün dönebilmesi için ayarlamalar yapıldı. Ama anayasanın bütünüyle değiştirilmesi konusu gündemimize gelmedi. Meclis’te bu çoğunluğa ulaşılınca bu elbette gelebilir, ama şu anda Türkiye’nin acil çözüm bekleyen birçok problemi var. Ülkemizi yeniden ayağa kaldırmak mecburiyetindeyiz” dedi. Haber Merkezi

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