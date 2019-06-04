İmamoğlu’na bayram namazı sonrası İçişleri Bakanı Ersoy’un kendisiyle ilgili sosyal medya paylaşımları soruldu.

İmamoğlu, “Kimsenin hakkında kötü bir şey düşünmüyorum. Ama benim geçmişimle ilgili uğraşmasınlar. Kaldı ki komşumuz Yunanistan’ın ismini anıyorlar. Ne demek istiyorlar? Ben Türk’üm. Benimle ilgili ne demek istiyorlar?” yanıtını verdi. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Beylikdüzü’ndeki Fatih Sultan Mehmet Camisi’nde kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı. AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile ortak televizyon programına katılma konusundaki görüşleri sorulan İmamoğlu, “Sanırım 17 yıldır memleket böyle bir görüntüyü görmedi. Bunun görülmesi ülkemizin demokrasisi adına sevindirici bir hareket olacaktır. Umuyorum gerçekleşir. Arkadaşlarım görüşecekler” şeklinde konuştu. İmamoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı ve eski AKP Sinop Milletvekili Mehmet Ersoy’un sosyal medyada paylaştığı belirtilen ifadelerin sorulması üzerine de şunları kaydetti: “Hiç fark etmiyor benim için. Ben insanım, dünya insanıyım. Böyle laflar, insanları karalama falan vesaire bunlar geçti. Kötü laf edenler içlerinden ne geçiyorsa aynaya baksınlar, yüzlerinde görürler onu. Bu ülkede farklı etnik kökeni olan insan var. Onlar için ne demek istiyorlar?”