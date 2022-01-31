Trabzon'daki toplu açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mikrofon uzattığı ve Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuğun siyasete alet edildiğine dikkat çekerek, Muhalefet, ‘Bitsin bu kirli siyaset’ mesajı verdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından törenden bir fotoğraf paylaşarak, “Dilinden dökülenlerle amel etmeyen ‘dindarız, muhafazakârız’ diyenlerin elinde ülkenin geldiği seviye! ifadelerini kullandı. Merhum Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel “camiye, kışlaya, okula siyaset sokmayın” demişti. AKP iktidarı siyaseti her yere soktu yetmedi, yetinmedi milletin arasına “nifak” sokma derdine düştü” dedi.

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