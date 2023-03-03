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3 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Ülkenin gündemi deprem, AKP’nin gündemi gazeteci sansürleme

03 Mart 2023, Cuma 17:00
Deprem döneminde hem bölgede haber yapan gazetecilere, hem de televizyon kanallarına yönelik sansür, baskı ve engellemeler de arttığını söyleyen CHP’nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, deprem bölgelerinde gazetecilere yönelik baskı ve engellemeler ile televizyon kanallarına ve sosyal medyaya sansürü TBMM gündemine taşıdı.

Çakırgözer, “Ülkenin gündemi depremken, iktidar basını sansürlemenin peşine düştü. Gazetecilerin kalemi, kamerası, deklanşörü o bölgede olmazsa gerçekler bilinmez. Yanlışlar, hatalar, ihmaller düzelmez. Sansürle, yasakla, karartmayla biz bu depremin yaralarını saramayız” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz

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