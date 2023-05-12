Ülkenin kucaklaşmaya ve kardeşliğe ihtiyacı var

Gazeteci kökenli CHP Eskişehir Milletvekili adayı Utku Çakırözer, seçim meydanlarında yaşanan gerginliğe, kutuplaşmaya, nefret diline, ayrıştırmaya ve taşkınlığa tepi göstererek, Türkiye’nin artık kucaklaşmaya, kardeşliğe birlik ve beraberliğe ihtiyacının olduğunu söyledi.

Çakırözer yaptığı açıklamada, “Seçimin bir kazananı bir kaybedeni olacaktır. Ama arkasından milletçe bir kucaklaşmaya ihtiyacı var. ‘Bu seçimi ben olmazsam karşıdakiler sucu. Ben bunlara asla vermem’ gibi yaklaşımlar doğru değim. Bu yaklaşımlar milletçe bizim kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi zedeliyor. Ümit ediyorum seçime 2-3 gün kala başta AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere hükümet yetkilileri bu kutuplaşma dilinden vazgeçerler” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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