Ülkeyi batırdın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ben ekonomistim, Kılıçdaroğlu vergi memuru” şeklindeki açıklamaları sorulan Babacan, Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararlarının hazinenin ödediği faiz yükünü arttırdığını belirterek, yıllarca 50 milyar TL civarında seyreden faiz ödemesinin bu yıl 291 milyar TL’ye çıktığını söyledi. Independent Türkçe’nin haberine göre Babacan, “Bu faiz bütçesinin tutması mümkün değil. Faiz talimatla düşmez, güvenle düşer. Akıl ve bilim çerçevesinde uygulanan ekonomi politikalarıyla düşer. Gerçek enflasyonun en az yüzde 80, yüzde 100 olduğunu vatandaşımız söylüyor” dedi. Haber Merkezi

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