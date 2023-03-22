Ülkeyi bu felâketten çıkaracağız

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı, Millet İttifakı’nın ülkeyi deprem sonrası yaşanan ihmallerle dolu felâket sarmalından çıkaracağını söyledi.

SÜMEYYE IŞIKÇI - İSTANBUL

Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakcı, deprem gündemini Yeni Asya’ya değerlendirdi. Çanakcı, Millet İttifakı içerisinde yer alan partilerinin yaşanan depremin yaralarını sarmak için ve ülkemizi depreme dayanıklı hale getirmek için atılması gereken adımları daha önce kamuoyuyla paylaştıklarına dikkat çekerek millet ittifakının oluşturduğu ortak deprem komisyonunun bu çalışmalarını konsolide ederek somut bir eylem planını ortaya koyacaklarını söyledi.

İhmaller kayıpları artırdı

İbrahim Çanakcı, deprem sürecinde yaşanan ihmallere ilişkin şunları söyledi: “Depremde can kaybının çok yüksek olmasının nedeni depreme müdahalede ve deprem öncesi hazırlıklarda yaşanan ağır gecikme ve ihmallerdir. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, maden işçileri ve itfaiyecilerin, gerekli makine ve ekipman gücü zamanında bölgeye kaydırılmamıştır. Kendi inisiyatifi ile bölgeye gelen gönüllüler dahi doğru yönlendirilememiş, hatta engellenmiştir. Gıda ve beslenme konusunda özellikle ilk günlerde çok ciddi sorunlar yaşanmış, özellikle çadır ve ısıtıcı başta olmak üzere barınma sorunu hala çözülememiştir. Seyyar tuvalet ve duş eksikliğini giderme yönünde ciddi bir ilerleme sağlanamamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle beraber tüm kurumların görev ve yetkilerini yerine getirmede talimat beklemeleridir. AFAD’ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrası İçişleri Bakanlığına bağlanarak ve liyakatsiz atamalar ile koordinasyon ve etki gücü ile insan kaynağının zayıflatılması gelmektedir.”

Kritik eylemleri hayata geçirmediler

Çanakcı, “İktidar, 2013-2023 dönemini kapsayan “Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı’nda öngörülen kritik eylemleri hayata geçirmemiş, müdahale planında 1. ve 2. derece destek il olarak belirtilen hiçbir ilimiz buna uygun hazırlıkları tam olarak yapmamıştır. İmar aflarıyla depreme dayanıksız ve güvensiz konutların koruma altına alınması, yapı denetim sistemindeki ciddi zafiyetler, kentsel dönüşüm ve güçlendirme çalışmalarının bugüne kadar tamamlanamamış olması deprem öncesindeki en ağır ihmaller ve eksiklikler arasında yer almaktadır” dedi.