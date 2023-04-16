Ülkeyi derin krizden çıkaracağız

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Endişeye mahal yok. Buradayız ve ülkemizi içinde bulunduğu derin krizden çıkaracağız” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen iftarda konuştu. Babacan, 14 Mayıs seçimlerine az bir süre kaldığını hatırlattı. Cumhurbaşkanlığı seçimini, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kazanacağını ifade eden Babacan şunları kaydetti: “İnşallah 29 gün sonra İstanbul damgayı demokrasiye, atılıma basacak. 29 gün sonra İstanbul, bu ülkenin kaderini değiştirecek. İleri demokrasiden, çoğulculuktan, katılımcılıktan vazgeçmeyeceğiz. Hukuk devletinden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. 14 Mayıs’ta öyle bir seçim yapacağız ki Türkiye kazanacak. Sağcı-solcu demeden, muhafazakar-seküler demeden, Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkez demeden, Sünni-Alevi demeden hep beraber ‘daha fazla demokrasi’ diyeceğiz ve adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu ülkemizin 13. cumhurbaşkanı yapacağız.”

Endişeye mahal yok

Babacan, seçimleri kazanmaları halinde kurulacak hükûmetin yapacağı icraatları anlatarak “Biz 6 parti, tam mutabakatla güçlendirilmiş parlamenter sisteme nasıl geçileceğiyle ilgili anayasa metnimizi hazırladık. 2300 maddelik ortak politikalar metni imzaladık. Kurulacak hükûmetin her alanda ne yapacağı konusunda da 6 parti mutabık kaldı. Endişeye mahal yok. Buradayız ve ülkemizi içinde bulunduğu derin krizden çıkaracağız. 85 milyonu, tüm milletimizi, 14 Mayıs’ta yazmaya başlayacağımız ve tüm dünyaya örnek olacak demokrasi hikayemize davet ediyorum. şeklinde konuştu.