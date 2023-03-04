Ülkeyi içine düştüğü bu karanlıktan çıkaracağız

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi’nden, “Biz, milletimizin hak ettiği tam demokratik bir yönetim anlayışını hâkim kılmak için ortaya koyduğumuz çalışmaların arkasındayız. Bu tarihi süreçte, hepimize büyük bir sorumluluk düşmektedir. Türkiye’yi içine düştüğü bu karanlık tablodan çıkartmak ve otoriter anlayıştan kurtarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” açıklaması yapıldı.

Açıklamada, “Tüm süreç boyunca yürüttüğümüz çalışmaları; milletimize ve gelecek nesillere adalet, barış, refah ve huzur getireceği inancıyla ortak akıl, istişare ve uzlaşma ile sürdürdük. (...) Bu iş birliğinin başarılı olmasının; ekonomik krizin derinliğinde boğulan, ağır bir deprem felaketi ile karşı karşıya kalmış halkımızın rahat bir nefes alabilmesinin yolu olduğu inancıyla hareket ettik. Türkiye’yi içine düştüğü otoriter anlayıştan kurtarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulunuldu.

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