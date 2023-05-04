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4 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Ülkeyi krizden çıkaracak ekipler hazır

04 Mayıs 2023, Perşembe
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye’ye hızlı nefes aldırıp bizi bu krizden çıkaracak ve sonrasında da kalıcı refahı sağlayacak ekipler hazır” dedi.

Ahmet Terzi - ANKARA

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte evinin mutfağında çektiği videoyu, “Şampiyonlar ligi hazır” mesajıyla sosyal medya hesabında yayınladı. Videoda, “Türkiye’ye hızlı nefes aldırıp bizi bu krizden çıkaracak ve sonrasında da kalıcı refahı sağlayacak ekiplerinin hazır olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, .”Dünyada çok saygı gören, yurt dışında ve yurt içinde çalışan akademisyenlerimiz, deneyimli bürokratlarımız var o ekipte. Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarından ekonomi alanında uzman isimler ki birkaç gün içerisinde bu şampiyonlar ligi kadrosunu da göreceksiniz” dedi. Babacan ise “Ekonomi yönetimi, kadro meselesidir. İyi yetişmiş, dürüst ve ehil kadrolarla ancak ülkenin ekonomik sorunları çözülebilir” diye konuştu. 

Güçlü çözümleri hayata geçireceğiz

Millet İttifakı’nın tüm paydaşlarından ekonomi alanında uzman isimleri birkaç gün içerisinde bu şampiyonlar ligi kadrosunu da görüleceğini de söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ne yapacağımızı biliyoruz. Görevi devralır almaz, önce halkımıza nefes aldıracak, güçlü çözümleri hayata geçireceğiz. Hayat pahalılığını, fiyat istikrarsızlığını ve bu yaşanan yıkıcı enflasyonist süreci sona erdireceğiz. İç ve dış kaynaklarını harekete geçirerek ekonomimize nefes aldıracağız. Ben, bunun için birçok ülkeye gittim. Bu ekibi söyleyince önümüzde tüm kapılar açıldı. Temiz sermaye, gideceği ülkede kadro ve liyakat görmek istiyor. Bu yüzden bilim, teknoloji ve yatırım merkezlerini ziyaret ettim. Dünyanın en büyük yatırım fonları ile çalışma toplantıları yaptım. Yüzlerce milyar liralık temiz yatırım sözleri aldım. Bu söz sadece Bay Kemal’e verilmedi ki her şey bir ekip işi. Ancak sadece bununla yetinmeyeceğiz, kalıcı refahı da Türkiye’ye getireceğiz.”

Hedefimiz AB standartları

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağında bu kez DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile birlikte çektiği bir videoyu Twitter hesabında yayınladı. Babacan video mesajında ekonomiye ilişkin vaatlerini anlattı. Türkiye’in Avrupa Birliği (AB) standartlarına ulaşma hedefine ihtiyacı olduğunu ifade eden Babacan, AB üyeliğinden bağımsız olarak bu hedef istikametinde ilerlenmesi gerektiğini belirterek, “Bizim 86 milyonluk nüfusumuz, Avrupa’nın en büyük ve en genç nüfusu, AB standartlarında bir hayatı hak ediyor. AB standartlarına ulaşmak için de hukukun üstünlüğünde, demokraside, temel hak ve özgürlüklerde, ama hayatımızın her safhasında, şu giydiğimiz gömleğin kumaşının kalitesinden tutun da içtiğimiz suyun kalitesine kadar, vatandaşlarımızı AB standartlarında bir hayata, hayat şartlarına ulaştırmak. Bu, en önemli hedefimiz” dedi.

Ankara - Recep Gören

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