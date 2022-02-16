DEVA lideri Ali Babacan, temel gıdada KDV yüzde 1’e indirilirken kırmızı etin KDV’sinin yüzde 18’e çıkarılmasına yol açan Cumhurbaşkanı Kararı ve “sehven” yapılan bu hatanın düzeltilmesi yöntemi için, “Cumhurbaşkanı Kararıyla kırmızı etin KDV’si yüzde 18’e çıkarıldı. Tepkiler yükselince ‘düzeltme’ geldi. ‘Sehven’ olmuş. ‘Sehven’in sözlük anlamı, ‘Dalgınlık veya unutkanlık sonucu oluşan yanlışlık’ demek. Bunlar koskoca ülkeyi sehven yönetiyorlar” dedi.

Babacan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “Gıda üreticilerinin girdilerinin çoğu yüzde 18 KDV oranına tabi. Girdileri tedarik ederken ödedikleri yüzde 18 KDV’yi, ürünlerini satarken aldıkları yüzde 1 KDV ile karşılamaları mümkün değil. Önce üreticinin girdilerindeki KDV’yi düşürün, sonra satış fiyatındaki KDV’yi düşürün.”

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