Ülkeyi yönetenler ahlâkı ayaklar altına aldı

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karkaduman, memleketi yönetenlerin üslup ve tavırda nezaketi, ahlakı ayaklar altına aldığına üzülerek şahitlik ettiklerini belirterek, “Ülkeyi yöneten en yetkili isim olan Cumhurbaşkanının konuşurken argo kelimeler kullanması ve vatandaşa hakaret etmesi asla kabul edilemez” dedi.

Meclis genel kurulunda, Bolu Belediye Başkanının, Meclis üyesi bir hanımefendiye yönelik ahlaktan yoksun ifadelerinin de kabul edilemeyeceğini, bunların ayıp olduğunu da belirten Karaduman, “Ahlakın öncelenmediği hiçbir tavrı kabul etmiyoruz ve her zaman önce ahlak ve maneviyat diyoruz” şeklinde konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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