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15 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Ümit verici bir çalışma

15 Mart 2023, Çarşamba 05:14
Eski Bakan Ertuğrul Günay, “‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’, hukuk devleti, insan hakları ve daha adil bir yönetim açısından -eksiği fazlasıyla- umut verici bir çalışma” dedi.

SÜMEYYE IŞIKÇI - İSTANBUL

Millet İttifakı Ocak ayının sonunda 9 ana başlık 75 alt başlıktan oluşan ‘Ortak Mutabakat Metni’ni açıkladı. Hukukçu ve siyasetçi, eski Bakan Ertuğrul Günay, Yeni Asya’ya değerlendirdi. Ertuğrul Günay Ortak Politikalar Mutabakat Metni’nin oldukça kapsamlı bir çalışma olduğuna ve farklı siyasi partilerin seçime girerken açıkladığı bir ‘Temel Hedefler Bildirgesi’ olmaktan çok daha ayrıntılı bir metin olduğuna dikkat çekti. Günay “Ortak Politikalar Mutabakat Metni bir anlamda seçimi kazanmış, yürütme erkinde etki ve yetki sahibi olmuş bir ittifakın, ‘koalisyon protokolü’ niteliği taşıyor. Bu açıdan, Millet İttifakı seçimden başarılı çıkarsa, sonraki dönemle yapılacak çok şeyde şimdiden anlaşmış ve hedefleri belirlemiş görünüyor” dedi.

Bu emek zayi olmasın

“Anayasa ve anayasa yargısının üstünlüğü, yüksek mahkemelerin ve bütünüyle yargının siyasetin tasallutundan korunması, uluslararası hukukun yasal ve anayasal konumu özel olarak vurgulanmış” diyen Günay, “Olağanüstü hal uygulama, kararname ve yargılamalarının yol açtığı mağduriyetlerin giderilmesi de hedef ve vaadler arasında yer alıyor. Bu bölümde belki, ‘kanunsuz suç ve ceza olmaz’ temel hükmüne aykırı olarak yapılan verilen cezaların ‘adil yargılama’ yoluyla ortadan kaldırılacağı ve haklarında hukuki engel olmayanların tüm haklarına kavuşacağı daha açıklıkla yazılabilirdi. Metinde olmasa bile, millet ittifakın kazanması halinde bu konularda ayak süreme imkanı olmayacağını düşünüyorum. ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’, hukuk devleti, insan hakları ve daha adil bir yönetim açısından -eksiği fazlasıyla- umut verici bir çalışma. Yoğun bir emek ve bilgi ürünü olan bu çalışmanın başarılı olmasını, bu emeğin ziyan olmamasını dilerim” ifadelerini kullandı.

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