Ümitvar olalım

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, “Ümitvar olmamız gerektiğinin ve aydınlık yarınların yakında olduğunun bilinmesini istiyorum” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Türkiye’nin temel sorunlarını çözebilmek için ortak akıl ve uzlaşmadan başka bir yol olmadığını söyledi. Yeneroğlu, “Yasama, yürütme ve yargı organları birbirini hem dengelediği hem de denetlediği, tüm güçlerinin tek bir elde toplanmadığı, işlerin istişare ile karara bağlandığı, sivil toplumun üzerinde hiçbir baskının olmadığı, basının özgür olduğu bir Türkiye’yi hep birlikte inşa etme kararlılığı içindeyiz. Bu amaçla öncelikle etkili ve katılımcı bir yasama organı öngörüyoruz. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemin kalbi olan Meclis işini yapacak, kanunlar ona Beştepe’den gelmeyecek. Siyasî Partiler ve Seçim Kanunları’nı demokratikleştireceğiz. Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz” dedi.

Sorunları ortak akılla çözeceğiz

Yeneroğlu, sorunlardan bunalmış, işlerin iyiye gidebileceğine dair inancını kaybetmiş insanımıza çözümün var olduğuna dair inancın aşılandığını ifade eden Yeneroğlu, “Bu noktada ümitvar olmamız gerektiğinin ve aydınlık yarınların yakında olduğunun bilinmesini istiyorum. Çünkü güneş karanlığın en yoğun olduğu noktada doğmaya başlar. Türkiye için çok yakında güneş doğacak. Hukukun üstün olduğu, ortak aklın karar mekanizmasında etkin olduğu bir sistem ile sorunlarımızı çözeceğiz. Millete kabadayılık yapan, muhalefeti tehdit eden demokrasi ve hukuk engelli kişilerden Türkiye siyaseti kurtulacak. Bu nedenle, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi, ülkemize adalet, barış, refah ve huzur getirmesi inancıyla hayata geçirmeyi taahhüt ediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

ANKARA - RECEP GÖREN