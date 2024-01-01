Umudu büyütmek istiyoruz

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Bizler geride kalan yılda büyüttüğümüz umuda, bu umudu saklayan insanlarımıza karşı bir büyük sorumlulukla bu yılda; o umudu daha da büyütmek istiyoruz” dedi.

Mehmet Kara - ANKARA

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 2024’e girerken sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. Uysal paylaşımında şunları söyledi: “İktidarın bölmeye çalıştığı, kutuplaştırarak arasına duvarlar örmeye çalıştıkları insanımızın erozyona uğrattıkları cumhuriyetin ve demokrasinin değer ve kurumlarına, unutturmak istedikleri ortak hedeflere daha da aşkla sarılarak bu yeni yıl, yeni asırda karamsarlığı, korkuları, kaygıları aşacağını biliyor ve buna yürekten inanıyoruz.” “Unutmamak gerek ki bu ülkenin makul insanları var” diyen Uysal, “Ve emin olun bu makul insanlar çoğunlukta. Huzurlu bir yaşam, çocuklarının geleceğinden emin oldukları bir Türkiye istiyorlar. Doğdukları topraklarda bir gelecek hayal ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Çaresizliği kıralım

Uysal şunları söyledi: “Memleketlerine dair tükenmek bilmez bir umutları var. Bizler de onlar gibi biliyoruz; umudu seçtiğimizde her şey mümkündür! O nedenle bizler geride kalan yılda büyüttüğümüz umuda, bu umudu saklayan insanlarımıza karşı bir büyük sorumlulukla bu yılda; o umudu daha da büyütmek ve nihayetinde güzel bir geleceği taşımak istiyoruz.” Bu iktidarın öğrettiği, bellettiği çaresizliği kırmak, unutmak, unutturmak istediklerini de ifade eden Uysal, “Bu inanç ve umutla, Cumhuriyetimizin 100. Yılında kritik bir eşikte olmanın heyecanı ve gururuyla yeni tüm vatandaşlarımızın yeni yılınızı tebrik ediyor, sağlık, huzur ve mutluluklar diliyorum” mesajını paylaştı.