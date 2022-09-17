DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı sosyal konut projesiyle ilgili, “Bu açıkladıkları ilk sosyal konut projesi değil. En son 2019’da açıklamışlardı. Genelde bu tür projelerde ‘umut satmak’ kolay oluyor…Arsaları kaça satacaklar, imar planlarını neye göre değiştirecekler, orada acaba hükümete yakın inşaat firmalarının bir neması olacak mı? Şu anda ilan ettiler, ama daha önceki ilan edilen benzer projelerde beklenen sonuç bugüne kadar arzu edilen düzeyde oluşmadı” dedi. Babacan, Elazığ’da kahvaltı programda gazetecilerle bir araya geldi.

Elazığ - anka

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