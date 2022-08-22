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22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Un fiyatı sabitlendiyse ekmek zamları niye bitmiyor?

22 Ağustos 2022, Pazartesi
Niğde Milletvekili Fethi Gürer’in soru önergesini cevaplayan Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, un fiyatının sabitlendiğini, ekmeğin maliyetinin düşürüldüğünü iddia etti.

Önerge sahibi Gürer ise un fiyatlarının bir yılda 2 buçuk kat arttığı, ekmeğin ise sürekli zamlandığına dikkat çekerek “ 200 gram ekmeğin en düşük fiyatla kilosu 15 TL çıktığından Bakanın haberi yok mu?” dedi. Geçen yıl 150 lira olan bir torba unun 360 liraya çıktığını anımsatan Gürer “Un fiyatlarına bağlı olarak ekmek fiyatları da bir yıl da 2-3 kat zamlanmasına rağmen Tarım ve Orman Bakanının ‘ekmeğin maliyetini düşürdük’ şeklinde açıklama yapmasının vatandaşın ekmeğini kıstığı bu süreçte dayanaktan yoksun olduğunu ifade etti.

VATANDAŞ EKMEĞİNİ KISARAK AÇLIĞINI AZALTMAKTA!

Geçen yıl 150 lira civarında olan 50 kilogramlık ekmeklik unun bugün 360 liraya kadar çıktığını, maya ve diğer girdi artışları sonucu ekmek fiyatlarının ise bir yılda 2-3 kat arttığını hatırlatan Gürer, “Durum böyle iken ülkenin Tarım ve Orman Bakanı’nın, sanki tüm bu olumsuzluklar bu ülkede yaşanmıyormuş gibi ‘ekmeğin maliyetini düşürdük’, ‘un fiyatlarını sabitledik’ gibi açıklama yapabiliyor olması düşündürücüdür. Ekmek gramajı azalıp fiyatı artırılmıştır. 200 gram ekmeğin kilosu en düşük 10 TL’dir. Farklı illerde bu fiyat 20 TL dahi aşmış durumdadır. Vatandaş ekmeğini kısarak açlığını azaltmaktadır. 200 gram ekmeğin en düşük fiyatla, kilosunun 15 TL’ye çıktığından Bakanın haberi yok mu?” değerlendirmesini yaptı.

Ankara - Fatih Karagöz

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