Üretici üretti ama TMO’da kriz sürüyor

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TMO’nun ‘randevulu alım sistemi’ çalışmadığı için, hasat ettiği hububatı köy içlerindeki boş alanlara dökmek zorunda kalan üreticileri ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

TMO’nun Randevu sistemindeki tıkanıklığı bir an önce çözerek, hasat edilen arpayı satın almaya başlaması gerektiğini söyleyen Gürer, “Çiftçiler TMO bile bile zorluk çıkardığını düşünüyor. Tüccarın önüne çiftçinin atıldığını belirtiyorlar” diye konuştu. Gürer, iktidarın “dağı taşı ekin” çağrısına uyan çiftçilerin hasat döneminde ortada bırakıldığını, TMO’ya ulaşamadığı için hasat ettiği arpayı ve buğdayı köy yolları ile ev önlerinde bekletmeye başladıklarını bildirdi. İstanbul - Musa Aydın

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