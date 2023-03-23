Üretim planlaması çiftçiyi destekleyerek yapılır

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP milletvekillerinin teklifiyle Meclis’e gelen ve tarım ve orman alanında düzenlemeleri içeren Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşüldüğü Genel Kurul’da söz olarak, teklifte yer alan maddelerle ilgili eleştirilerini sıraladı.

2006 yılında çıkarılan Tarım Kanunu’nda milli gelirin yüzde 1’inin çiftçilere dağıtılmasını içeren bir madde yer almasına rağmen bu maddenin hiç uygulanmadığını hatırlatan Gürer, “2023 yılı bütçesinde de destek olarak 54 milyar lira ayrıldı. Normalde çiftçimize 186 milyar lira verilmesi gerekirken bu destek de ne yazık ki bütçeye konmadı” dedi. Çiftçinin desteklenmesi, hangi bölgede hangi ürünün yetişeceğinin bir yıl önceden planlanması, taban fiyatın önceden açıklanması gerektiğine işaret eden Gürer, “Tarım ilçe müdürlüğünden izin alacaksın, bizim dediğimizi ekeceksin, ekmezsen sana ceza vereceğiz” anlayışının yanlış bir anlayış olduğunu belirtti. Ankara - Recep Gören

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