Uyardık dinlemediniz sorumluluk sizde

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu TBMM Genel Kurulu’nda konuşma yaptı.

Gergerlioğlu görüşmeleri süren infaz kanunu tasarısı hakkında, “Düşüncesinden dolayı mağdur edilen insanlar adına bu Paskalya Bayramı’nda Hazreti İsa’nın bir sözünü size aktarmak isterim, belki kulaklarınızda bir iz olur, yarın öbür gün o pişmanlıklarınız arasında bu sözü hatırlarsınız. Hazreti İsa’nın sözünü ben kim adına söyleyeceğim? Bugünün tüm konuşamayanları adına, tüm konuşturulmak istenmeyenler adına, düşüncesini ifade edemeyenler adına söyleyeceğim Hazreti İsa’nın bu sözünü; dikkatle dinleyin arkadaşlar. Hazreti İsa o zorbalıkla dolu günlerde şunu söylüyordu: “Karanlıkta dile getirmekten çekindiğiniz hakikat bir gün aydınlıkta işitilecek ve gizli mekânlarda öğrendiğiniz bir inancı bir gün çatılardan haykıracaksınız ve insanlar buna inanacak” diyordu onu takip edenlere. Değerli arkadaşlar, bakın, bunları biz kalbimizden söylüyoruz. Ben ve arkadaşlarım sizi sanırım yeteri kadar uyardık, ama bu çok önemli konularda geri adım atmadınız, bunlar son derece hayatî konulardır. Biz vazifemizi yaptık, bundan sonrasında bu büyük veballer ve coronadan dolayı, ölümlerden dolayı siz sorumlusunuz ve biz buna, size söylediğimize şahitlik ediyoruz ve ben halkıma hem de Rabb’ime şahit ol diyorum, şahit ol Ya Rab, şahit ol Ya Rab, şahit ol Ya Rab diyorum” dedi.

İstanbul - Yeni Asya