Üyesi olduğumuz komitede yargılanır hale geldik

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin kararlarına ilişkin çıkışına; “Bunu hamasetle yapıyorsa çok kötü bir kullanım, bunu cahillikten yapıyorsa 20 sene sonra bu ayrımı yapamamışsa gerçekten tablo vahim. İçinde bulunduğunuz bir yapı bu, Türkiye kendi üyesi olduğu, bakanlar komitesinde temsil edildiği bir yapıda yargılanır duruma düşmüştür” dedi.

Davutoğlu, SP lideri Temel Karamollaoğlu’nu ziyaretinde, ayrıca, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın zihninde büyük bir kafa karışıklığı var, bu bahsedilen karar merci olan AİHM ve Avrupa Konseyi, Türkiye’nin dışında uluslar arası bir mahkeme değildir. AİHM, içinde Türk hakiminin de bulunduğu ve Türkiye’nin içinde olduğu bir süreçtir, dışında olduğu bir yer değil. Avrupa Konseyi ise Türkiye’nin kurucu olduğu bir yapıdır. Avrupa Konseyi tarihinin bu tür ihlâl süreci iki kere işletildi, Türkiye tarihinde ise ilk kez. Avrupa Konseyi 1949’da kuruldu, Türkiye kurucu üye, Sayın Erdoğan ev sahibi olarak orada konuştu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı da bugünkü Dışişleri Bakanıydı susuyor bugün. Türkçe’nin resmî bir dil kabul edildiği bir yapıdan bahsediyoruz. 2004’te de sayın Erdoğan’ın başbakanlığında bu kararların ulusal süreçlerin üzerinde olduğuna dönük Anayasa değişikliği yapıldı, ortada bir cehalet söz konusu.” Ankara - anka

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