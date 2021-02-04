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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE - YIL: 51

Uymadığınız bir anayasayı niye değiştiresiniz?

04 Şubat 2021, Perşembe 17:00
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısını değerlendiren Akşener, “Bir yeni anayasa kavramı var. Neye tekabül ettiğine dair bir durum yok. Yine bir yün yumağı attılar, insanları bu işe dolaştırıp gariban çiftçinin bebeğine mama alamayan kadının üretim dışı kalmış sanayicinin derdinin konuşulmadığı yeni bir süreç olarak okuyorum” değerlendirmesinde bulundu. Ali Babacan da yeni anayasa çağrısına ilişkin, “Zaten uymadığınız bir anayasayı değiştirmekle niye uğraşıyorsunuz ki? Türkiye’de şuan derin bir işsizlik sorunu var, yoksulluk var. İntiharları yeniden gündemimize getirdi. Hayat pahalılığı herkesi yakıyor. Hükumetin yapması gereken bunlara çözüm üretmek” dedi.

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