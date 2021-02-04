Uymadığınız bir anayasayı niye değiştiresiniz?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısını değerlendiren Akşener, “Bir yeni anayasa kavramı var. Neye tekabül ettiğine dair bir durum yok. Yine bir yün yumağı attılar, insanları bu işe dolaştırıp gariban çiftçinin bebeğine mama alamayan kadının üretim dışı kalmış sanayicinin derdinin konuşulmadığı yeni bir süreç olarak okuyorum” değerlendirmesinde bulundu. Ali Babacan da yeni anayasa çağrısına ilişkin, “Zaten uymadığınız bir anayasayı değiştirmekle niye uğraşıyorsunuz ki? Türkiye’de şuan derin bir işsizlik sorunu var, yoksulluk var. İntiharları yeniden gündemimize getirdi. Hayat pahalılığı herkesi yakıyor. Hükumetin yapması gereken bunlara çözüm üretmek” dedi.

Okunma Sayısı: 100

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.