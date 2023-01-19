Uysal: 14 Mayıs’ta yeniden ‘yeter’ diyeceğiz

Demokrat Parti Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim tarihine ilişkin “Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950’de sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştı.

Seçim 14 Mayıs’ta Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6’lı masaya ‘yeter’ diyecektir” sözlerine cevap vererek, “Yolsuzluklara, yasaklara, yoksulluğa yeter demek için tek adam rejimine yeter demek için 14 Mayıs’ta yine, yeniden buradayız: yeter söz milletindir” dedi. Erdoğan’ın grup konuşmasında önümüzdeki seçimler için 14 Mayıs’ı işaret ettiğini söyleyen Uysal, sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında “Demokrat Parti olarak biz buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz. 14 Mayıs 2023 yeniden yerli ve millî şefe karşı ‘yeter söz milletindir’ diyeceğimiz bir gün olacaktır” ifadelerini kullandı. Ankara - Recep Gören

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