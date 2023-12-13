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13 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Uysal: Adaletiniz batsın!

13 Aralık 2023, Çarşamba 20:09
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’de siyasi düzenin çürümüşlüğünün turnusol testi, yansıdığı en net yerin futbol olduğunu belirterek, “AKP’nin ilçe teşkilatı noktasına indirgenmiş Federasyonlar, ahbab-çavuş ve siyasetin koruma kalkanı altındaki ilişki ağları, kayıtdışı mali ilişkiler, kontrol dışı kulübler vs. Caydırıcılığını yitirmiş hukuk düzeni dolayısıyla gelinen son nokta, bir kulüb başkanı’nın hepimizin gözü önünde hakemi yumruklaması! Kirlenmiş bir düzenin tabii çıktısı” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uysal, “SP Milletvekili Hasan Bitmez bey fenalaşıp yere düştükten sonra Ak Parti sıralarından atılan ‘Allah’ın gazabı böyle olur’ naralarını duyunca aklıma geldi; Sizleri ‘kötülük’ yoklamasına mı tabi tuttular be ey vicdansızlar! Kötülüğe temayülünüzü mü ölçüp listelere koydular?” diye sordu. Uysal şunları söyledi:  “Adaletin Batsın Eyy AKP!!! Sizden Adalet’in dışında her şey akıyor! Vatandaşlarımızı, siyasi ekonomik güç ve nüfuzunuza, AKP’ye (ve onun tercihlerine) uzaklığınıza göre Adaleti tahsil eder hale getirdiniz; taşları bağladınız, gerisini serbest bıraktınız!”

İstanbul - Sedat Serdar

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