Uysal: Birliğimizin temeli, eşit vatandaşlık hukukudur - Karamollaoğlu: Tek tesellimiz sandığın olması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu DP (Demokrat Parti) Genel Merkezini ziyaret ederek, DP lideri Gültekin Uysal ile fikir alışverişinde bulundu.

RECEP GÖREN - AHMET TERZİ - ANKARA

Birliğimizin temeli, eşit vatandaşlık hukukudur

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, parti olarak yeniden uçlara kaymış siyasetin merkeze geleceğiniz düşündüklerini belirterek, “Ötekisini olmayan bir siyasi geleneğiz! Biz, ahbap çavuş ilişkileri ile siyasetimizi belirlemeyiz” dedi.

DP olarak Cumhurbaşkanı adayının “Altılı Masa” içinden çıkması gerektiği kanaatinde olduğunu söyleyen Uysal, “Yolsuzluk, MGK tarafından ülkemizin güvenliğini tehdit eden birinci unsur olarak tanınmalı! Birliğimizin ve beraberliğimizin temeli eşit vatandaşlık hukukudur. Cumhur İttifakının tek bir hedefi var; Sayın Erdoğan ve yakın çevresinin iktidarını devam ettirmek. Biz, ahbap çavuş ilişkileri ile siyasetimizi belirlemeyiz! Yolunuz Beştepe’ye çıkıyorsa navigasyon kullanmanız yeter. Bu yol Demokrat Parti’nin üzerinden geçmez” dedi.

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Karamollaoğlu: Tek tesellimiz sandığın olması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, krizlerin bizzat müsebbibi olan iktidarın, krizleri çözeceğine ilişkin artık hiç kimsede güven kalmadığını belirterek, “Bu yoklar içinde tek tesellimiz ise; önümüzde bir sandığın var olmasıdır” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, “Ülkede Merkez Bankası var ama para politikası yok, çünkü kasasında para yok! Fiyat istikrar komitesi var ama fiyat istikrarı yok. İstatistik Kurumu var ama güvenilir veri yok. En üzücü olanı ise ülkede bir iktidar var ama iktidara güven yok!” dedi. Önümüze gelecek ilk sandıkta; kutuplaşmaya, adaletsizliğe, haksızlığa, hoyratlığa, “ben, yaptım oldu” anlayışına hayır denileceğini söyleyen Karamollaoğlu, “Kucaklaşmaya, adil yönetime, ortak akla ve uzlaşıya ise hep birlikte evet diyeceğiz! Yolsuzluğun ve israfın, umutsuzluğun ve karamsarlığın defterini hep birlikte düreceğiz! Adaleti, istişareyi, görevlendirmelerde ehliyet ve liyakatı esas alan tertemiz ve bembeyaz yeni bir sayfa açacağız!” dedi.