Uysal: “Bu hamleler PKK’ya hizmet eder”

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin açıklamalarını eleştirerek, “Bu hamleler bundan önce olduğu gibi ancak ve ancak bölücü terör örgütü PKK’ya hizmet eder” değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin Türkiye’yi kumar masasına sürdüğünü, Rus ruleti oynadığını, ana muhalefet partisinin el artırdığını belirterek, Etnik bölücü hareketlerin nihai programını bilmeden yapılan bu hamleler bundan önce olduğu gibi ancak ve ancak bölücü terör örgütü PKK’ya hizmet eder; neyi kotarabileceğini görmüş bir PKK’yı ABD’nin kucağından alamazsınız” değerlendirmesinde bulundu. Risk bedeli yüksek, getirisi sıfır Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uysal, “Bu sürecin sonunda Erdoğan’ın Suriye’de yanlış ötesi politikalarının sonunda ABD vesayetinde kurulan ‘PKK Devleti’ bölgesel ve uluslararası kabul edilirliğinde seviye atlar! Bu hamlelerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti için risk bedeli yüksek, getirisi sıfır, Erdoğan için ise sınırlı olacaktır! Erdoğan, Bahçeli ve rol kapmaya çalışanlar bilsin ki yanlış hesap Türk milletinden döner!” dedi. Bahçeli’nin sözlerini de eleştiren Uysal, “Bir ‘rütbe takıp Paşa yapalım’ dememiş Sn. Bahçeli! PKK ve lideri Öcalan’a alan tanıyarak milyonlarca vatandaşımızı ‘Etnik Bölücü’ siyasetin etki sahasına itmekle netice alınmaz! Egemen bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendi vatandaşlarıyla ne Kandil, ne İmralı ne de Avrupa Başkentleri üzerinden konuşmaz” dedi. MEHMET KARA - ANKARA

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