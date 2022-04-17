Uysal’dan liderler turu

24 Nisan’da Demokrat Parti’nin (DP) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan altılı masa liderler zirvesi için hazırlıklar başladı.

Üçüncüsü yapılacak toplantısı öncesinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, parti liderlerini ziyaret edecek. Birebir görüşmelerle liderleri zirveye davet edecek olan Uysal ayrıca görüşmede ele alınacak gündem başlıkları için de görüş alışverişinde bulunacak.

Uysal ziyaret programı kapsamında 18 Nisan Pazartesi günü (bugün) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu, 19 Nisan Salı günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ı, 20 Nisan Çarşamba günü de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek.

Ankara - Fatih Karagöz