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24 OCAK 2023 SALI - YIL: 53

Uysal: HDP seçmeni de sağduyulu hareket edecek

23 Ocak 2023, Pazartesi 23:17
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Uysal, Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayını resmi seçim takvimi açıklanmasıyla belirleyeceklerini söyledi. HDP’nin seçimde aday çıkarmasını değerlendiren Uysal, “Kimsenin oyu kimsenin cebinde değil. Türkiye’nin koca bir demokrasi sorunu var. HDP seçmeni de o noktada sağ duyuyla hareket edecektir. Kim ne yaparsa yapsın önümüzdeki süreçte muhalefetin temel yürütücüsü altılı masa ile ortaya çıkmış iradedir” ifadelerini kullandı. Cumhuriyet’ten İklim Öngel’in sorularını cevaplayan Uysal, “Türkiye seçim psikolojisine Sayın Erdoğan’ın yaptığı açıklama ile öngörülenden erken girdi. Bence artık adaylık da dahil olmak üzere bu karar alma süreçleri daha erkene alınmalı diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

 

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