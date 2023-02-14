Uysal: Hesap sormazsak yaşatamayız

DP lideri Uysal, “Bunca insanın canına kastedenden hesap sormayalım mı?” diye sordu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “haramilerden hesap soracağız’ dediğimizde ‘o ürküyor/bu ürküyor’ diyenler bilsinler; hesap sormazsak yaşatamayız! Rant uğruna tarım alanlarını imara açan, imar yolsuzluğu ile siyasetini finanse eden, bunca insanın canına kastedenden hesap sormayalım mı?” diye sordu. İnsanların ölüme mahkum edildiği yerde, mahkum edilme korkusu ile doğruları söylememenin, millete ve hakikate ihanet olduğunu ifade eden Uysal, sosyal medya hesabın “1994’te Erdoğan ile başlayan imar oyunlarıyla yandaşlarına rant aktarmak ve siyaseti kirli kaynaklarla finanse etmekten ibaret sanal ‘muhafazakar belediyecilik’ efsanesi, Kahramanmaraş Depremi ile 10 binlerce cana malolarak toz duman oldu!” ikazında bulundu. Ankara - Fatih Karagöz

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