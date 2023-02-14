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15 ŞUBAT 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Uysal: Hesap sormazsak yaşatamayız

14 Şubat 2023, Salı 22:33
DP lideri Uysal, “Bunca insanın canına kastedenden hesap sormayalım mı?” diye sordu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “haramilerden hesap soracağız’ dediğimizde ‘o ürküyor/bu ürküyor’ diyenler bilsinler; hesap sormazsak yaşatamayız! Rant uğruna tarım alanlarını imara açan, imar yolsuzluğu ile siyasetini finanse eden, bunca insanın canına kastedenden hesap sormayalım mı?” diye sordu.

İnsanların ölüme mahkum edildiği yerde, mahkum edilme korkusu ile doğruları söylememenin, millete ve hakikate ihanet olduğunu ifade eden Uysal, sosyal medya hesabın “1994’te Erdoğan ile başlayan imar oyunlarıyla yandaşlarına rant aktarmak ve siyaseti kirli kaynaklarla finanse etmekten ibaret sanal ‘muhafazakar belediyecilik’ efsanesi, Kahramanmaraş Depremi ile 10 binlerce cana malolarak toz duman oldu!” ikazında bulundu.

Ankara - Fatih Karagöz

 

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  • Hüseyin İlhan

    14.2.2023 23:53:52

    Apartman,site yönetimlerinde de olsa bir yönetici 10 liralık suistimalde bulunduğu tespit edilip hakkında savcılğa suç duyurusunda bulunup ceza alması sağlanır. Hal böyle iken İMAR BARIŞI diyerek halkını dolandıran ve o paraları topldaığı halde depremzedeyi enkaz altında 48 saat gerektiği gibi ya hiç yada çok cüz'i kurtarma faaliyetinde bulunmasıyla ihmal ve kusuru,suçu olanlardan hesap sorulması insaniyetin,hak,hukuk ve adaletin gereğidir. Deprem enkazından 9 günü kurtarılan bir vatandaş şöyle haykırıyordu.Ağabey sobama bak,bak sobayı ellerimle ne hale getirdim.6 gündür sesimi duyurmak için bu sobayı ne hale getirdiğimi görün.Soba ezilmiş,amma köhne ve ucube sistemin acziyeti,beceriksizliği enkazda kalmıştır.

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