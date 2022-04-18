Uysal, liderler turuna CHP ve SP ile başladı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışması yürüttükleri liderler turuna Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu ile başladı.

Uysal’dan liderler turu ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’ çalışması yürüten CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, DP liderleri 24 Nisan’da DP’nin ev sahipliğinde üçüncü kez bir araya gelecek. Üçüncüsü yapılacak altılı masa toplantısı öncesinde DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, parti liderlerini ziyaret etmeye başladı. Altılı zirvede görüşülecek konuların konuşulduğu ziyaretler kapsamında Uysal’ın ilk adresi CHP Genel Merkezi oldu. Uysal ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşmesine DP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da eşlik etti. Uysal Daha sonra SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü. Uysal bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile, 20 Nisan Çarşamba günü de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Fatih Karagöz - Ankara

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