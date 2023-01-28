Uysal: Orası kılıf uydurma yeri değil

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığıyla ilgili açıklamasına cevap veren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Biz de aynısını söylüyoruz; Anayasa’yı çiğnemedikçe aday olamaz. TBMM Başkanlığı hukukun çiğnenmesine kılıf uydurma yeri değil” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığıyla ilgili açıklamasına cevap veren Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Biz de aynısını söylüyoruz; Anayasa’yı çiğnemedikçe aday olamaz. TBMM Başkanlığı hukukun çiğnenmesine kılıf uydurma yeri değil” dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gültekin Uysal, Mustafa Şentop’un, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bu, birinci dönemidir. İkinci defa adaylığı normal prosedürlere göre olur, Meclis’in karar almasına bu anlamda bir gerek yok. Meclis’in feshi söz konusu değildir. Seçimlerin yenilenmesi kararı alınır. Bu kararı Meclis de Cumhurbaşkanı da alabilir” sözlerine “Biz de aynısını, Anayasa’nın çizdiği ölçüyle söylüyoruz; Anayasa’yı çiğnemedikçe aday olamaz diyoruz! Ayrıca Sn. Şentop’un temsil ettiği makam (TBMM Başkanlığı) hukukun çiğnenmesine partizanlıkla kılıf uydurma yeri değildir” şeklinde cevap verdi.

ALTILI MASA: MECLİS KARAR ALMAZSA ERDOĞAN 3. KEZ ADAY OLAMAZ



Altılı Masa’nın son toplantısından sonra yapılan ortak açıklamada Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerdeki cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili, “TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir” değerlendirmesinde bulunulmuştu.

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