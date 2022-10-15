Uysal: Sansür yasası

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, dezenformasyon yasasını eleştirdi.

Uysal, “İktidarda olanların ve yetki kullananların yanlış yapmasınlar diye eleştirildiğini” dile getirerek, “Bugün söyleyecek sözü bitmiş olanlar, istiyorlar ki kimse konuşmasın ve ülkeyi içine kapatalım. Şimdi, TBMM’de bir sansür yasası var. Muallak bir tanımlama yaparak, iktidarın safındaysanız her şey hak. Ama muhalefetteyseniz, en küçük bir eleştirinin bile suç haline getirildiği bir Türkiye’yi ortaya çıkarmak için var gücüyle çalışıyorlar” diye konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz