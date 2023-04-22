Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerdeki ziyaretleri sırasında yaşanan saldırı ve provokasyonlara ilişkin konuştu. Twitter hesabından #YeterSözMilletin etiketiyle yaşanan hadiselere tepki gösteren Uysal, 'Seçim iklimini zehirlemenize müsaade etmeyeceğiz!' dedi.

Uysal'ın açıklamaları şu şekilde: ''Seçimin en kritik dönemine girdiğimiz Cumhurbaşkanı Adayımız Sn. Kılıçdaroğlu’na karşı yapılan saldırılardan anlaşılıyor! Söyleyecek sözü bitmiş Akp ve yandaşları bilsinler ki milletin önüne duvarlar örülmez! Seçim iklimini zehirlemenize müsaade etmeyeceğiz! #YeterSözMilletin'' *** Bu sofra “Halil İbrahim Sofrası” Millet İttifakı Genel Başkanlarının Bayramlaşma programı kapsamında ''Halil İbrahim Sofrası'' temasıyla deprem bölgesindeki vatandaşlarla buluşan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte Osmaniye'deydi. Uysal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Bu sofra “Halil İbrahim Sofrası” Rızkını paylaşanlara edilen dualarla, hakça kazançlarla bereketlenen sofra bu sofra. Bizim için bir de bu mübarek günde onur bu sofra. Emeği geçenlerden, rızkını bölüşenlerden Allah razı olsun.'' ifadelerini kullandı.

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