Uyuşturucu baronlarına vatandaşlık verildi mi?

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, yakın dönemde ulusal ve uluslararası basında yer alan uyuşturucu baronu olarak adlandırılan yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de vatandaşlık satın aldıkları ve bu kişilerin “iade” taleplerinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almaları sebebiyle reddedildiği, bu nedenle Türkiye’nin suç işleyen yabancı uyruklu kişiler için güvenli liman haline geldiği yönünde iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Yeneroğlu, 2019 yılından bu yana Ekvator, Venezuela, Kolombiya, Brezilya gibi Güney Amerika ülkelerinden Türkiye’ye gelen çok sayıda gemide yüklü miktarlarda uyuşturucu maddelerin ele geçirildiğini ve el konulduğunu vurguladı. Majid ve Leijdekkers Türk vatandaşı mı? Yeneroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) verdiği soru önergesi kapsamında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti: “Türk vatandaşlığını sonradan kazanan yabancı uyruklu kişiler arasında gerek Türkiye dışında gerekse de ülkemizde haklarında adli soruşturma yürütülen kişiler var mıdır? Bu yönde bir tespit varsa kaç kişi hakkında bu adli soruşturma bulunmaktadır? Yürütülen soruşturmalar hangi suçlar nedeniyle açılmıştır? Özellikle “uyuşturucu ticareti yapma” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” suçları kapsamında hakkında adli soruşturma yürütülen ve Türk Vatandaşlığını sonradan kazanan kişiler söz konusu mudur? Dünya üzerinde kırmızı bültenle aranan Rawa Majid ve Hollandalı Jos Leijdekkers isimli şahıslar Türk Vatandaşı mıdır? Eğer bu kişiler Türk Vatandaşı ise hangi gerekçelerle vatandaşlığı kazanmışlardır?” Yalova - Recep Bozdağ

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