"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 EKİM 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'Üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız'

31 Ekim 2020, Cumartesi 17:48
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem önlemleri konusunda CHP'nin üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, İzmir'deki depremin ardından enkaz alanlarına gidip bilgi aldıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi Toros Kriz Merkezi'ne geçerek yetkililerle değerlendirmede bulundu.

Kılıçdaroğlu, merkezdeki toplantının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile basın toplantısı düzenledi.

İzmir'de yeniden deprem gerçeği ile karşı karşıya gelindiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Sadece İzmir'de değil tüm Türkiye'de deprem kuşağı bölgelerinde önlem alınması lazım. Gerek parlamentoda gerek parlamento dışında üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız." dedi.

İzmir'in acı bir depremle karşılaştığını, henüz enkazın tümüyle kaldırılamadığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve jandarma ekiplerinin olağanüstü çaba gösterdiğini kaydetti.

"CHP Genel Başkanı olarak İzmir'e katkı veren tüm kamu görevlilerine yürekten teşekkür ederiyorum" diye konuşan Kılıçdaroğlu, en yoğun çalışmaları gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesine diğer CHP'li belediyelerin de destek sağladığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, göçük altında kalanların tümünün sağ kurtarılması temennisinde bulunarak, şöyle konuştu:

"Alanı gezerken annelerle de konuştum. Bir annenin enkazın altında kalan çocuğunu beklediğini, en son gittiğimiz enkazda da bir annenin çocukların kurtarılmasını büyük bir sevinçle karşıladığını ifade etmek isterim. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Dolayısıyla bu da bizim en büyük dileğimiz, en büyük temennimiz. Bunu atlatırız. Bunu ifade etmek isterim ama bundan sonra benzer olaylarla karşılaştığımızda daha sağlıklı, daha güçlü binalara ihtiyacımız var. Hızla kentsel dönüşüme ihtiyacımız var. Bürokraside karşılanan engeller var. Bu engellerin süratle aşılmasına ihtiyaç var. İstanbul depreminden bu yana İstanbul hala çok ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya. Dolayısıyla merkezi yönetimin de bu konuda yerel yönetimlerin önündeki engelleri kaldırması lazım."

Merkezi ve yerel yönetimlerin iş birliği yapması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Sonuçta ölen insanlar bizim insanlarımız. Bizim insanlarımızla ilgili önlem alacaksak, deprem herhalde A partili B partili ayrım yapmıyor. Merkezle yerel arasında çok güçlü bir iletişim bağının da kurulması gerekiyor. Bunun da altını özenle çizmek isterim." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yaraları sarmak için ekiplerin canla başla çalıştığını söyledi.

AA

Okunma Sayısı: 73
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İzmir'den sevindiren bir haber daha

    AFAD: Ana şoktan sonra 484 artçı deprem kaydedildi

    İzmir'deki depremde vefat edenler dualarla uğurlandı

    Bakan Soylu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

    Bakan Koca: Depremde 28 can kaybımız var

    Dünya genelinde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi iyileşti, kaç kişi öldü?

    İzmir'de eğitime bir hafta ara verildi

    'Öyle bir facia ki anlatamam'

    Dünya genelinden Türkiye'ye destek mesajları

    Bakan Kurum: Şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık

    Azerbaycan işgal altındaki topraklarını kurtarmaya devam ediyor

    Marmara'ya kuvvetli sağanak uyarısı

    Allah beterinden korusun

    Ankara’yı zor günler bekliyor

    Çiftçiye bir darbe de destek ödemelerinden

    Kiliseye saldıranlar İslâm’ı temsil etmiyor

    Türkiye genelinde İzmir seferberliği

    'Çalışmalarımıza gece boyu devam edeceğiz'

    'Şu an için 17 enkazımız var'

    İstifa kararından vazgeçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hz. Ali’den yönetim prensipleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Allah beterinden korusun
    Ahmet BATTAL

    Cumhur İttifakı’nın bileşenleri
    Genel

    Nurdan Katreler
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Eta Beyaz Bediüzzaman’ı anlatıyor
    Genel

    İzmir'de son durum?
    Faruk ÇAKIR

    Gerçeklere Fransız kalmamak gerek
    Genel

    Çiftçiye bir darbe de destek ödemelerinden
    Risale-i Nur'dan

    Bu memleket dünyaya karşı Risale-i Nur’la iftihar edecek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.