Valilere 15 Mayıs uyarısı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, valilerin, 14 Mayıs seçimlerine yönelik propaganda yaptığını belirterek, buna mecbur bırakıldıklarını söyledi.

Davutoğlu, “O bürokrasi 15 Mayıs sabahı bizimle çalışacak. Bunu düşünmeleri lazım. Kazanacağız biz bu seçimi. 15 Mayıs sabahı Türkiye’nin yeni cumhurbaşkanı ve yardımcıları olarak bir valiyi, müsteşarı arayarak bilgi isteyeceğiz. Bürokrat kamu memurudur. Kamuya aittir” dedi. Haber Merkezi

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