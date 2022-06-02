Var mısın seçim ilan etmeye?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün kendisine yönelttiği 10 soruya cevap verdi.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “Yüreği yetip 2023’te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı, olmayacak mı” sorusunu, “Var mısın yarın erken seçimi ilan etmeye, aynı gün içinde adayımızı açıklayalım. Var mı sende o yürek Erdoğan” diye cevapladı. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’a hitaben, “Danışmanlarını ve doktorlarını çağır, saat 23:00’te ben de sorularımı soracağım. aHaber’i de mutlaka ara, hazır ola geçsinler. Derin derin nefes al, bakalım yanıt verecek yüreğin var mı” dedi.

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