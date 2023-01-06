Vatandaş AKP'ye sandıkta ödetecek

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, asgari ücret, memur ve emekli maaşına yapılan zammı eleştirdi.

Bülbül, “Tek adam, asgari ücretliye keyif bağışlar gibi, sadaka verir gibi, şov yaparak kabul edilemeyecek yüzde 54 oranında zam verdi. Sanki babasının parasını verir gibi, sanki babasının çiftliği gibi memur ve memur emeklisine önce yüzde 25 sonra tepkiler sonrası yüzde 5 daha zam yaptı. En düşük emekli maaşı 5500 lira, asgari ücretin 3 bin 6 lira altında kaldı. Yapılan bu zamlar daha cebe girmeden sevincini yaşayamadan eridi gitti. (..) Artık sağlıklı beslenmek hayal, karnını doyurmak lüks oldu. Zafer yakın, milyonlarca asgari ücretli, çalışan, işçi, işsiz, genç, çiftçi, esnaf AKP iktidarına sandıkta tokadı vuracak” dedi. Ankara - Anka

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