CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun 2019 seçimlerini kazanmasının 2. yıldönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “23 Haziran Demokrasi Şöleni” etkinliğine katıldı.

Etkinlikte konuşan Kılıçdaroğlu, “O seçim iptal edildi. Doğrusunu isterseniz, iptal edileceğini hiç düşünmüyordum. Çünkü ‘en azından hukukun bir kırıntısı kalmıştır. Dolayısıyla iptal edilmez’ diye düşünüyordum. İptal edildi, derhal Parti Meclisi’mizi topladık. Bazı arkadaşlarımız seçimin boykot edilmesini istediler. Hayır dedim, seçimi boykot etmeyeceğiz, sandığa hep birlikte gideceğiz ve ben bütün İstanbulluların ferasetine güveniyorum. Eğer bu ülkede vatandaşın vicdanına sesleneceksek, vatandaş gereğini yapacaktır. Ve vatandaş gereğini yaptı. (…) evet bu ülkede demokrasi var ve insanlar bu ülkede demokrasiye inanıyorlar. Haksızlık yapanlara ders vermesini biliyorlar ve ders verdiler. Bu çok önemliydi” dedi.

Ankara - Anka