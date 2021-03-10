Vatandaşa düşman hukuku uygulanıyor

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye’nin iklim değişikliğine ihtiyacı olduğunu, bunun yolunun da iktidar değişikliğinden geçtiğini belirterek, “Hedefi kendi varlığını korumak olan bir teşekkülün Türkiye’ye vereceği bir şey yoktur. Kriz yönetimi yapması gerekenler yapmıyor. Kendi yapmadıkları fedakârlığı vatandaştan bekliyorlar” dedi.

Türkiye’nin büyük bir facia ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Uysal, “Tek kişilik bir devlet teşekkülü var! Bir mesele ancak Sayın Erdoğan’ın kadrajına giriyorsa çözüm üretiliyor. İktidar taktiksel olarak mukayeseli üstünlüğü olduğu alanları ön plana çıkarıyor. Vatandaşlara “düşman hukuku” uyguluyorlar. Anayasaya ve hukuka lehlerine işlerse inanıyorlar. AB ilerleme raporları lehlerine yazıldığı dönemde sahip çıktılar, aleyhe yazılınca çöpe attılar” dedi. Ankara - Fatih Karagöz

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