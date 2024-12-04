Vatandaşı faize mahkûm ettiler

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yüksek enflasyon, yoksulluk ve işsizliğin yanı sıra, vatandaşların bankalara ödediği faiz miktarındaki artışa dikkat çekti.

İktidarın uyguladığı “faiz karşıtı” politikalarından çark edip faizi artırmasının ağır faturasını vatandaşların ödediğini belirten Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yüksek enflasyon, yoksulluk ve işsizliğin yanı sıra, vatandaşların bankalara ödediği faiz miktarındaki artışa dikkat çekti.

Bankacılık sektörüne yönelik verileri paylaşarak, halkın giderek daha fazla borçlanmak zorunda kaldığını ifade eden Gürer, “2023 yılının ilk on ayında vatandaşlar, bireysel krediler ve kredi kartı borçları için bankalara toplam 688,6 milyar lira faiz ödedi. Bu rakam, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 237 artış gösterdi.

Gelirin büyük kısmı faize gidiyor

Geliri artmayan vatandaş, borçlanarak ayakta kalmaya çalışıyor ve gelirinin büyük kısmını faiz ödemelerine harcıyor. Faiz karşıtı olduğunu söyleyen iktidar, halkı daha büyük bir faiz sarmalına sürükledi” diye konuştu. Vatandaşların bankalara olan bağımlılığının azaltılması için hükümetin derhal harekete geçmesi gerektiğini söyleyen Gürer, “İktidar, faiz karşıtı olduğunu söyleyip halkı borca ve faize mahkûm eden politikalarını gözden geçirmelidir” şeklinde konuştu.

İstanbul - Seyhan Şentürk