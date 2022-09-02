İstanbul Milletvekili Özgür Karabat doğalgaz ve elektriğe gelen zamların enerji politikasındaki başarısızlık ve ekonominin hızla çöküşünün göstergesi olduğunu söyledi.

İstanbul Milletvekili Özgür Karabat doğalgaz ve elektriğe gelen zamları sert bir dille eleştirerek, “Vatandaşın evine kara kış geldi!” dedi. Toplamda %110’a ulaşan zamların enerji politikasındaki başarısızlık ve ekonominin hızla çöküşünün göstergesi olduğunu belirten Karabat, daha büyük zamların yolda olduğunu söyledi. Ekonomi çökerken iktidarın izlediğini söyleyen Karabat, “Türkiye büyük bir ekonomik buhranın içine girmiştir. Doğalgaza; Ocak’ta yüzde 25, Nisan’da % 35, 1 Haziran’da % 30, Eylül’de % 20 zam geldi. Toplam zam oranı %110’a ulaştı. Sanayide kullanılan elektriğe % 50, konutlarda kullanılan elektriğe % 20 zam geldi. AKP, Rusya-Ukrayna savaşını bahane ediyor ama enerji politikalarının başarısızlığı ortada” dedi.

Enerji piyasasının yüzde 70’inden fazlasının dövize bağlandığını söyleyen Özgür Karabat, “Hidroelektrik santrallerini bile döviz kredileri ile yaptılar. Piyasayı serbestleştirdikçe elektrik kesintisiz ve ucuz olacak dediler. Bunun yalan olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Elektrik üretim, dağıtım ve perakendede yapılan özelleştirmelerle belirli sermaye sahiplerine milyarlarca liralık kaynak aktarıldı. Şirketlere kanunla kâr garantileri verildi. Döviz kredilerine kefil olundu. Sonuçta bu zamlar kaçınılmaz noktaya geldi” dedi.

Ankara - Recep Gören

