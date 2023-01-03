Vatandaşın sofrasından çalmaya devam

Demorkat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Uysal sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: “TÜİK (Türkiye İllüzyon Kurumu) aylık ve yıllık enflasyonu hesaplamamış anlaşılan, aldığı düşürme talimatı gereği olarak uydurmuş! Vatandaşlarımızın sofrasından ekmeğini çalmaya devam!” Ankara - Fatih Karagöz

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