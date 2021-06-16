Vatandaşın talebi seçim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana’nın Çukurova ilçesinde de esnaf ve vatandaşın derdini dinledi. Akşener, şunları söyledi:

“Bizim sistemimizi biliyorsunuz, ben grup konuşmama koyuyorum bu bilgileri, talepleri, eksiklikleri, problemleri, milletvekili arkadaşlarımız araştırma, soru önergeleri veriyor, çözümüne katkıda bulunuyoruz. Ama bugüne kadar bir şey fark ettim 1,5 yılda Cumhur İttifakı’nın bileşenleri, paydaşları, genel başkanlar bir tarafa milletvekillerinin bile ilçeleri gezmediğini gördüm. Özellikle AK Parti’nin yüzde 70’e, 80’e yakın oy aldığı ilçelerdeki bunlar İç Anadolu’da daha fazla, o ilçelere bile bir kısmına 31 Mart’ta gelip ‘merhaba’ deyip gitmişler. Vatandaşın derdiyle ilgilenmeyen bir iktidarla ve bir hükümetle karşı karşıyayız ama milli irade tecelli ettiği gün bu arkadaşlarımızın sandıkta demokrasiyle, millî iradeyle gideceklerini hep birlikte gözlemliyoruz. Kendiniz gördünüz, insanların korku duvarı yıkılmış, açık açık bize seslendikleri şu oldu, seçimi seslendiler. ‘Seçimi isteyin, seçimi getirin’ diye vatandaşın bir talebi var.”