Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yeni bir video yayınladı.

Kılıçdaroğlu, “Bu artık bir seçim değil, referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada... Sevgili gençler; montaj ve iftiralar her yerde, mesajımı yaymam için, bu namertliğe karşı birlikte mücadele etmeliyiz. Videomu her yerde paylaşın! Her yerde anlatın! Vatanını seven sandığa gelsin” notuyla yayınladığı videoda şunları söyledi: “Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama vatanını seviyorsan karar ver. 10 milyon Suriyeli yetmedi; 10-20 milyon Suriyeli dahası mı gelsin? Unutma, o oyunu benim için değil, kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin.”

Ankara - Anka