Venezuela ile aynı ligdeyiz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM’de düzenlediği basın toplantısı ile gündemi değerlendirdi.

Usta, “Türkiye, 28 yıl aradan sonra tekrar üç haneli enflasyonla karşılaştı. Dünyada enflasyonu üç haneli olan bir tane ülke var, o da Venezuela; şu anda hiçbir ödeme kabiliyeti olmayan, yani bir anlamda dünyaya borcunu ödeyemeyen bir ülke maalesef. Türkiye’nin ligi burası oldu, üç haneli enflasyon. (...) Milli gelir verileriyle birlikte baktığımızda çok net bir resim görüyoruz. Özel tüketimde yüzde 21,4’lük son çeyrekte bir artış var. Bu Türk lirasından kaçıştır. İnsanlar borç harç alarak bir an evvel mal alayım diye uğraşıyor. Çünkü her geçen gün mal ve hizmetlerin fiyatı artıyor… 28 yıl aradan sonra ilk kez üç haneli enflasyonla tanıştık… Nüfusun yaklaşık yüzde ellisi bugün ilk kez… üç haneli enflasyonu duydu” dedi.

Ankara - Anka