Veriler neden çelişiyor?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, başta enflasyon ve işsizlik rakamları olmak üzere açıkladığı pek çok veriyle kamuoyunda tartışılan TÜİK’i, yazılı soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Gürer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde; özellikle işsizlik oranı konusunda TÜİK’in verileri ile İŞKUR’un verileri arasındaki farkın nedenini sordu. Gürer, TÜİK’in son 3 yılda değişen genel müdür ve genel müdür yardımcılarının sayısının da açıklanmasını istedi. Geçtiğimiz Mayıs ayında İŞKUR’a kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 893 bin iken, Haziran’da bu rakamın 2 milyon 950 bine yükseldiğini hatırlatan Gürer, “Yani İŞKUR’a göre işsiz olup, iş arayan kayıtlı işsizlerin sayısı Mayıs ayından Haziran ayına artış göstermiş. Buna karşılık TÜİK, işsiz sayısının Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla 823 bin kişi azaldığım açıklamıştır” dedi. Ankara – Recep Gören

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