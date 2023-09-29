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29 EYLÜL 2023 CUMA - YIL: 54

Vize serbestisi olmayan tek aday ülkeyiz

29 Eylül 2023, Cuma 10:18
DP İzmir Milletvekili Salih Uzun, “Türkiye, vize serbestisi olmayan tek aday ülke. Vize meselesi itibar meselesidir” dedi.

Mehmet Kara - ANKARA

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Landurt ile vize sorunlarını görüştü. AB ülkelerinin Schengen vize süreçlerine ilişkin uzun işlem süreleri, yüksek işlem ücretleri ve en önemlisi yüksek oranlı ret kararları üzerinden, vatandaşlarımızın eleştiri ve yakınmaları arttığına dikkat çeken Uzun, “Özellikle gençlerimiz ve iş insanlarımız başta olmak üzere, vize müracaatında bulunan vatandaşlarımızın büyük kısmı ile seyahat acentalarımız sistemli bir engelleme ile karşı karşıya olduğumuzu dile getirmektedirler. Hatta konser vermek ve gösteri yapmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek isteyen ülkemizin sanatçıları ve bilinen yüzleri dahi vize alamamaktan yahut zamanında alamamaktan yakınmaktadırlar” dedi.

Ret oranı yüksek

Büyükelçi Landurt’un verdiği bilgiye göre; geçen sene tüm dünyada yapılan Schengen vize başvuruları sayısı bakımından Türkiye birinci durumda olduğunu da ifade eden Uzun şunları söyledi: “2022 yılı itibariyle Schengen vize başvurularındaki ret oranı toplamda yüzde 17,9 iken Türkiye’den yapılan başvurularda bu oran yüzde 15,7. Yani Büyükelçinin verdiği bilgiye göre, Türkiye’deki ret oranları dünya ortalamasının altında. Türkiye bu istatistiğin içinde olmamalıdır. Çünkü Türkiye AB’ne aday ülkedir ve Türkiye hariç tüm aday ülkeler vize serbestisinden yararlanmaktadır. İstatistiklere dâhil ülkelerin hiçbiri, AB ile ilişkiler bakımından Türkiye ile mukayese edilecek ülkeler değildir. Türkiye ile mukayese edilebilecek ülkelerin tamamına AB vize serbestisi uygulamaktadır.”

Tamamı vize serbestisinden yararlanıyor

Türkiye’nin 1999’dan beri aday ülke, 2005’ten beri de üyelik müzakeresi yapan ülke olduğunu hatırlatan Uzun, “Türkiye’nin durumunda olan hiçbir ülke vatandaşı AB’ye seyahat etmek için vize ile uğraşmamaktadır. Türkiye gibi kendisiyle üyelik müzakereleri yürütülen Türkiye’nin dışında dört ülke daha vardır. Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk. Tamamı vize serbestisinden yararlanmaktadır. Bunların dışında adaylığı ilan edildiği halde henüz üyelik müzakereleri bile başlamayan Ukrayna, Moldova ve Bosna Hersek de vize serbestisinden yararlanıyor. Hatta daha adaylığı bile ilan edilmemiş olan, potansiyel aday olarak kabul edilen Gürcistan 2017’den beri vize serbestisinden yararlanıyor. Kosova 1 Ocak 2024 itibariyle yararlanmaya başlayacak. Bu durumda, potansiyel adaylar da dâhil olmak üzere, vize serbestisi olmayan tek AB adayı ülke Türkiye’dir” dedi. 

Çözüme kavuşturulmalı

Dışişleri Bakanlığına çağrıda bulunan Uzun şunları ifade etti: “Pasaportumuzun itibarı, vatandaşımızın itibarıdır. Vatandaşımızın itibarı da devletimizin itibarıdır. Öyleyse vize meselesi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımızın öncelikli, hatta bir numaralı diplomasi gündemi olmalıdır. Sırf bu gündemle çok yüksek düzeyli ziyaretler yapılmalı ve bu konu çözüme kavuşturulmalıdır.” 

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  • Özdemiroğlu

    29.9.2023 14:13:36

    AB sürecinde yaşananların olumsuz olmasının ; elbette tek sebebi Türkiye değildir. Ancak aksiliği sadece karşı tarafta aramak işimize kolay geliyor. Birliğin kriterlerini yerine getirmeyen, hatta zaman zaman tamamen ters istikamette yaşayan Türkiye'nin hiç mi sorumluluğu yok. Dönüp bir de kendimize bakmamız gerekmiyor mu?

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